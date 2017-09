Game day !!! Un post condiviso da Miralem Pjanić (@miralem_pjanic) in data: 12 Set 2017 alle ore 04:37 PDT

Questa sera alle 20.45 laaffronterà ilal Camp Nou per la prima partita dei giorni della2017/18. Cresce l'attesa per una gara fondamentale ritenuta dai catalani una rivincita dopo la cocente eliminazione dell'anno scorso. Il nostro inviato Marco Demicheli ci racconterà live l'intera giornata.- Il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, è sereno in vista del match di stasera. Questa la foto postata su instagram.Sono ancora pochi i tifosi bianconeri presenti aLa chiusura dello spazio aereo e lo sciopero di numerose compagnie aeree ha causato l'annullamento di molti voli e quindi il ritardo sul viaggio in Catalogna dei tifosi bianconeri., col conseguente spostamento di Bazargli al centro della difesa al fianco di Benatia. A centrocampoLaha da poco terminato il risveglio muscolare direttamente all'interno dell'albergo. Tra poco il pranzo istituzionale fra le dirigenze delle due società."E' come una finale", così aprono molti dei quotidiani spagnoli che, ovviamente si concentrano anche sul duello a distanza fra Leo Messi e Paulo Dybala i due numeri 10 compagni di squadra in Argentina e rivali questa sera.(4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Dembelé, Messi, Suarez. All. Valverde.(4-3-2-1): Buffon; De Sciglio (Rugani), Barzagli, Benatia, Alex Sandro; Bentancur (Sturaro), Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Higuain. All. Allegri.Arbitro: Skomina (Slovenia).