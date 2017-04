Oggi alle 12.30 andrà in scena un derby Inter-Milan, unico nella storia. Mai la stracittadina di Milano è stata giocata in questo orario.



IL MOMENTO - ​Le due squadre arrivano alla gara con un momento estremamente differente. Nelle ultime sei partite di campionato l’Inter ha concesso 11 gol, mentre nelle precedenti 10 ne aveva concessi soltanto tre, mantenendo sette volte la porta inviolata. Il Milan ha invece segnato in tutte le ultime nove partite di campionato: non arriva ad almeno 10 gare di fila in rete dall’ottobre 2013.