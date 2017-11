Dentro o fuori, tutto in una notte. L'Italia si giocherà questa sera a San Siro a partire dalle 20.45 il pass di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 nella gara di ritorno dei Playoff contro la Svezia. Gli Azzurri partono in svantaggio e sono chiamati all'impresa dato l'1-0 subito a Solna nella serata di venerdì e che dovrà essere ribaltato a Milano. Giampiero Ventura rischia tutto e sta pensando all'ennesima rivoluzione tattica della sua gestione. Sicura l'assenza dello squalificato Verratti mentre Janne Anderson recupera il terzino destro titolare Mikael Lustig, squalificato all'andata.



08.40 ULTIMI BIGLIETTI - Dalle ore 16 di ieri e fino ad esaurimento è stata messa in vendita una quota residua di biglietti per il match con la Svezia. I tagliandi potranno essere acquistati presso i punti vendita e online, ma nella giornata di oggi le Biglietterie Nord e Sud dello stadio "Giuseppe Meazza" resteranno chiuse.



08.10 - LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (3-5-2): Buffona; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva, Florenzi, Jorginho, Parolo, Darmian; Gabbiadini, Immobile.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Johansson, Forsberg; Toivonen, Berg