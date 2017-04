Tra poche ore lo Juventus Stadium sarà gremito in attesa di ammirare tutti i campioni che scenderanno in campo. Ma le ore più calde e importanti sono proprio queste: quelle di avvicinamento, quelle della concentrazione e della cura dei dettagli.La redazione de ilbianconero.com ha incontrato a Superga i Penya club d'Italia, riuniti per sostenere il Barça. Ecco l'intervista:Bonucci si carica così.Dalle 11.00 la Juventus sarà allo Stadium per la rifinitura; alle 13 circa rientrerà all'Hotel Air Palace di Leinì per riposare e preparare gli ultimi dettagli, prima di ritornare a Venaria Real per la serata di Champions.Il programma del Barça prevede, invece, un risveglio muscolare in albergo, Hotel NH di Lingotto, e una seduta di tattica con una rifinitura più lieve, visto l'allenamento svolto ieri sera.Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Mascherano, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar. All. Luis Enrique.Arbitro: Marciniak (Polonia).Ballottaggi: Dani Alves-Lichtsteiner e Asamoah-Alex Sandro (J); Umtiti-André Gomes (B).Indisponibili: Pjaca (J); Aleix Vidal e Arda Turan (B).Squalificati: Busquets (B).