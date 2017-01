La Juventus tornerà ad utilizzare la difesa a quattro per la prossima partita di campionato contro la Lazio. Come riporta ilbianconero.com, Pjanic tornerà in campo nel ruolo di trequartista dietro Dybala e Higuain. A centrocampo confermati Marchisio e Khedira con Rincon dal primo minuto (Sturaro è squalificato). Per quanto riguarda la difesa Alex Sandro è stato fermato per un turno dal giudice sportivo ed al suo posto sono in ballottaggio Asamoah e Chiellini con quest'ultimo che sarà comunque titolare visto che dovrebbe partire lui al centro della difesa nel caso in cui Allegri scelga il ghanese per rimpiazzare Alex Sandro.