Questa sera allo Juventus Stadium andrà in scena la gara di ritorno delle semifinali di Champions League che vedrà laaffrontare il. Forte del 2-0 conquistato all'andata,non vuole permettersi errori e, soprattutto non vuole concedere alla squadra di Leonardo Jardim di rientrare pericolosamente in partita. L'obiettivo numero uno è non subire gol e, se possibile, segnare il prima possibile.Non ci dovrebbero essere sorprese nella formazione della Juve che questa sera affronterà il Monaco. Anche dopo la rifinitura, si va verso la conferma di 10/11 della squadra scesa in campo al Louis II nell'andata, con la sola novità rappresentata da Khedira al posto di Marchisio.Da ieri pomeriggio ilè adove questa sera affronterà lanella semifinale di ritorno di Champions League. I giocatori del club monegasco ieri hanno ricevuto presso l'hotel dove alloggiano la visita del centravanti granata Andreache ha potuto così salutare anche il suo ex compagno di squadra KamilIl Monaco non ha più energie, o meglio sta arrivando a questo finale di stagione in riserva. La rosa non era attrezzata ad inizio anno per competere fino alla fine e, secondo quanto riportato da TuttosportSi tratta di Subatic (4600), Jemerson (4537), Glik (4451), Fabinho (4271) e Bernardo Silva (4035), mentre nessuno della Juve è neanche vicino a questa cifra."E' un portiere pazzesco, decisivo all'andata"Aveva destato preoccupazione nella giornata di ieri il leggero problema alla caviglia riportato in allenamento da, un allarme rientrato subito, come confermato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa e dalle convocazioni fatte nel pomeriggio. Tutto confermato invece ieri perche conferma i 20 convocati e si affida al tandem Mbappè-Falcao ( RIVIVI QUI LA VIGILIA E IL CASO HIGUAIN Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Dani Alves, Dybala, Mandzukic; Higuain. Allenatore: AllegriSubasic; Dirar, Glik, Jemerson, Sidibe; Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar; Falcao, Mbappe Allenatore: Jardim