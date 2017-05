Archiviato il pareggio ottenuto in extremis nel derby contro il Torino, la Juventus si prepara a vivere un'altra notte importante in questo strepitoso finale di stagione. Sì perchè se il discorso scudetto potrà essere deciso nella serata di domenica contro la Roma, domani sera, allo Juventus Stadium si vivrà la semifinale di ritorno di Champions League contro il Monaco che può regalare ai bianconeri l'accesso alla finale di Cardiff.



10.30 PARLA TREZEGUET - Il doppio ex David Trezeguet ha dichiarato in un'intervista a L'Equipe: "Del Piero è stato a bandiera della squadra per tanti anni. Io ho visto arrivare un giovane Gigi Buffon che oggi è il simbolo del club. Sono stato molto vicino a Mauro Camoranesi che aveva le mie stesse origini. Montero e Iuliano hanno avuto un ruolo particolare nel mio percorso e mi aiutarono molto ad adattarmi. E con Ibrahimovic pur avendo giocato solo due stagioni insieme abbiamo fatto cose straordinarie, purtroppo dopo Calciopoli non abbiamo più giocato insieme. Il gol che mi è rimasto più in mente è quello segnato al Milan a San Siro, grazie alla rovesciata di Del Piero alla fine della stagione 2004/2005 che ci fece compiere un passo decisivo verso lo scudetto. Ma i gol contro il Real Madrid dei Galacticos sono altrettanto speciali. La squadra migliore era quella di Fabio Capello, incredibile: gente come Nedved, Ibrahimovic, Cannavaro, Emerson e Thuram si aggiunsero a noi. Con quel gruppo, la Champions League era da vincere. Non avevamo la consapevolezza di essere tagliati per quella competizione,che si gioca sui dettagli che non ci sono stati favorevoli. Questo gruppo merita di essere là dove è e l'obbietivo è ovviamente quello di vincere. All'andata contro il Monaco ha gestito perfettamente la gara. Fisicamente è la squadra migliore di due anni fa quando perse in finale col Barça. Ho visto una squadra determinata, aggressiva, molto organizzata e con un atteggiamento positivo. Se dovessimo incontrare il Real Madrid in finale, avremmo le armi per giocarcela ad armi pari. Mbappé nuovo Henry? E' un giocatore unico ma è ancora giovane e i difensori della Juve non gli renderanno la vita facile. Dani Alves, Barzagli e compagni gli hanno fatto capire che non avrebbe passato una bella serata. Henry giocava più sulla fascia ed era più veloce e potente mentre Mbappé gioca su tutto il fronte d'attacco".



10.20 IL PROGRAMMA DI OGGI - Questo il programma dettagliato della giornata odierna della Juventus. Alle 15.45 a Vinovo Massimiliano Allegri dirgerà l'allenamento con apertura dei primi 15 minuti alla stampa che seguiremo attraverso il nostro inviato a Torino, Nicola Balice. Alle 19 si terrà la conferenza stampa dell'allenatore bianconero insieme ad un giocatore direttamente all'interno dello Juventus Stadium. Anche il Monaco svolgerà oggi l'ultimo allenamento presso il centro sportivo La Turbie di Montecarlo e poi si dirigerà a Torino dove alle 19.45 ci sarà la conferenza stampa della vigilia di Jardim e un giocatore sempre allo Juventus Stadium.



10.00 PARLA RANIERI - Il doppio ex Claudio Ranieri ha dichiarato in un'intervista a La Stampa: "La Juve ha fatto un passo in avanti e non penso si farà scappare l’occasione. Giocando da Juve, s’intende. Come l’ho vista a Montecarlo: molto sicura, esperta, convinta di quel che voleva. Ma dovrà essere concentrata, anche stavolta. Il Monaco ha giocatori che possono recarle dei problemi, e già s’è visto a Montecarlo. Penso alla prima occasione di Mbappé, o a quella dell’inizio di ripresa di Falcao. Gente contro cui bisogna sempre stare attenti. Falcao è un centravanti fantastico, con un fiuto incredibile, che si completa a meraviglia con Mbappé, uno che sarà il futuro di grandissime squadre. Jardim dice che non baratterebbe una vittoria a Torino con il campionato? Lo capisco, perché quella era l’idea del presidente, anche quando c’ero io. Si sapeva che il Psg stava sopra, e che in dieci anni poteva sbagliare una o due volte: e in quei casi, devi essere pronto ad approfittarne. Io, al primo anno in Ligue 1, arrivai secondo, e anche ora il grande risultato è la vittoria del campionato. PSG e City, bastano i quattrini? Ovviamente no, anche se aiutano. Però la cosa più importante è avere le persone che scelgono bene i giocatori: i soldi vanno spesi bene. Quindi, come dico sempre, alla base di tutto c’è sempre una grande società, il presidente, l’amministratore delegato, il ds: poi ci sono l’allenatore e i giocatori. Senza questa struttura, non puoi essere al top. Come ha fatto la Juve, tornata a vincere con una grandissima struttura societaria, che sceglie e giudica i giovani e che costruisce uno zoccolo duro storico, fortissimo. Già due anni fa è andata in finale di Champions. Ha tenuto a zero gli attacchi di Barça e Monaco, non sono sorpreso perché dietro ha giocatori che sono in grande sintonia tra loro, che si capiscono: e quando non arriva uno o l’altro, arriva il terzo, cioè Buffon. Hanno professionalità, rispetto: un esempio da seguire. Italiani speciale nell’arte della difesa? Lo eravamo più una volta. Ma lo siamo anche nella tattica: un campionato più tattico della serie A, non esiste. Il Monaco ne fa molto meno, ma ha giocatori che possono ribaltare una partita. Da tenere d’occhio nel Monaco la gioventù di Mbappé, il senso del gol e la furbizia di Falcao, e poi Lemar e Bernardo Silva. Aggiungo: se mancasse ancora Mendy, uno che a sinistra sa dare una grande spinta, per la Juve sarebbe una bella cosa. Avere il doppio delle presenze in Champions del Monaco è un grosso fattore, perché l’esperienza conta, ma non sempre vince. È tanto, ma non tutto: ci vorrà grossa concentrazione. Il pari nel derby è un allarme? No, il Toro ha fatto una grande partita, e complimenti a Mihjlovic, ma la Juve sa poi essere questa: una palla giusta, e Higuain la mette dentro. Ora penseranno solo alla Champions. È la favorita per vincerla? Come dice Allegri, un passo alla volta. Fatto il primo, non le resta che fare il secondo".



9.00 LE SCELTE DI ALLEGRI - Nella giornata di ieri Allegri ha riunito il gruppo per un allenamento defaticante post-derby e ha già iniziato a muovere le proprie pedine per mettere in campo il miglior undici possibile e che salvaguardi il 2-0 segnato in trasferta nella gara di andata. Dybala ha recuperato dai crampi che lo hanno costretto al cambio contro il Torino mentre non sta vivendo un grande stato di forma Juan Cuadrado che dovrebbe tornare in panchina in favore di Dani Alves.



LE SCELTE DI JARDIM - "Non scambierei una vittoria con la Juve con una contro il Lille". Jardim è stato chiaro in conferenza stampa e anche per il Monaco la settimana si prospetta di quelle da non dimenticare. Domenica potrebbe infatti alzare il titolo della Ligue 1 vincendo in casa contro il Lille, ma prima si dovrà giocare la semifinale di ritorno in cui servirà un'autentica impresa. "Basta un gol per riaprire tutto" è questo l'obiettivo principale dei monegaschi, sbloccare la gara il primo possibile. Mbappè sarà confermato insieme a Falcao e spetterà a loro trovare la via del gol mancata, clamorosamente in due occasioni, all'andata.



PROBABILI FORMAZIONI

Juventus: (4-2-3-1): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Dani Alves, Dybala, Madzukic; Higuain All. Allegri.

Monaco: (4-4-2): Subasic; Dirar, Glik, Jemerson, Sidibe; Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar; Falcao, Mbappè All. Jardim.