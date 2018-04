E' il grande giorno, è il giorno in cui si potrà decidere molto della corsa scudetto 2017/18. La Juventus attende il Napoli alle ore 20.45 all'Allianz Stadium in uno scontro diretto ricco di intrecci e che sarà giocato a viso aperto da entrambe le formazioni. Calciomercato.com vi accompagna verso la sfida di questa sera con tutte le ultime di formazione, le novità dai ritiri e le parole dei protagonisti.



LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon; Howedes, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.



1000 AGENTI - Non sarà una città blindata, ma una Torino sotto stretta sorveglianza. La riapertura del settore ospiti ai tifosi del Napoli, decisa da Renato Saccone, prefetto di Torino è un banco di prova importante per le due tifoserie. Per garantire l’ordine pubblico verrà distribuito un migliaio di agenti in giro per la città: coinvolti polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani. Alla vigilia del match non vengono segnalate particolari criticità.



CONTROLLI IN CITTA', NIENTE STADIUM SENZA BIGLIETTO - L’opera di filtraggio comincerà fin dalle prime ore del mattino sugli assi stradali che conducono verso il centro città, dove è previsto che si dirigano parecchie persone prima di recarsi allo stadio in serata. Un’opera di prevenzione fatta in divisa come in borghese, che diventerà ancora più capillare man mano che la marcia di avvicinamento porterà i tifosi nei pressi dello Stadium, dove non sarà possibile recarsi senza avere il biglietto