La Juventus affronta il Sassuolo domani alle ore 15 all'Allianz Stadium. Si tratta della decima sfida nella storia tra le due squadre, con i bianconeri che hanno conquistato ben sette dei nove precedenti, segnando 18 gol e subendone appena 5. All'andata fu decisiva una straordinaria tripletta di Paulo Dybala.



TUTTI I TEMI - E' il sito ufficiale bianconero a ricordare l'unico precedente negativo per la Vecchia Signora: " L’unica vittoria neroverde contro la Juve in Serie A è arrivata nell’ottobre 2015, 1-0 con gol di Nicola Sansone – quella rimane l’ultima rete su punizione diretta realizzata dal Sassuolo nella massima serie. In particolare la Juventus ha trovato il successo in tutti i quattro incroci più recenti".