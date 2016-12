La finale si avvicina e cominciano anche a sciogliersi i dubbi che avevano accompagnato la Juve in queste ore. Ad esempio sembra certa la presenza di Pjanic, che ha dichiarato pubblicamente di stare bene e sentirsi prontissimo per scendere in campo. Così come Dybala.



LINEA A QUATTRO - Rimane da capire come stia Lichtsteiner. Allegri riceve notizie allenamento dopo allenamento, ma la sensazione è che, data la presenza di Pjanic, il modulo potrebbe non cambiare: 4-3-1-2 anche senza lo svizzero, con Barzagli a fare l'esterno destro di difesa e Rugani titolare.



LA JOYA - Continua a guadagnare posizioni su Mandzukic, invece, Paulo Dybala. L'argentino ha fatto capire chiaramente di avere una voglia pazza di scendere in campo e incidere in un'altra finale di Supercoppa. Allegri sta valutando, ma la sensazione è che alla fine opterà per l'ex Palermo accanto a Higuain. Con la coppia in HD riproposta.