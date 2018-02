#Cmdiretta Guarnone, Antonio e Gianluigi Donnarumma nelle esercitazioni con Magni pic.twitter.com/VpBWdx5mNW — calciomercato.com (@cmdotcom) 14 febbraio 2018

Si entra nel vivo dell'Europa League, ilfarà visita ai bulgari delnei sedicesimi di finale. A Razgrad Gattuso cercherà di mettere una serie ipoteca sulla qualificazione agli ottavi, ecco perchè ha esortato il gruppo a mantenere alta la concentrazione.Gruppo diviso con i portieri che si allenano in campo e i giocatori di movimento iniziano la sessione in palestra. Ecco Donnarumma e il video dei portieri in azione.. Per il Milan la sfida contro i bulgari del Ludogorets sarà: mai le due formazioni si sono incrociate in gare ufficiali. Nello storico dei precedenti tra Milan e formazioni bulgare il bilancio vede i rossoneri avanti con, nel 1976 contro l’Akademic Sofia per 4 a 3.quando in Coppa Uefa i rossoneri sconfissero sia all’andata che al ritorno il CSKA Sofia.il precedente sorride ai bulgari, capaci nell’Europa League del 2014 di eliminare laai sedicesimi di finale.In porta agirà Donnarumma, Calabria lungo l'out di destra, Rodriguez in quello di sinistra. Spazio a Bonucci con Musacchio che entra in ballottaggio con Romagnoli. A centrocampo sicuri del posto sono Kessie e Bonaventura, mentre Montolivo insidia Biglia nel ruolo di centrale. In avanti giocherà Borini, Gattuso deve scegliere chi far riposare tra Calhanoglu e Suso. Per il ruolo di punta centrale Andrè Silva resta in vantaggio su Cutrone.in una unica seduta (di cui vi mostriamo foto e video) prima della partenza verso la Buglaria prevista alle ore 13.45. La conferenza stampa di Rino Gattuso è in programma alle ore 18( 19 locali).