Finalmente il derby di Milano, finalmente Milan e Inter possono tornare ad affrontarsi nel recupero della giornata numero 8 di Serie A, rinviata per la tragica scomparsa di Davide Astori.



Quello di questo pomeriggio (calcio d'inizio ore 18.30) sarà il derby numero 221 in tutte le competizioni. Ma questa non è l'unica statistica.



Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro partite interne di Serie A e i rossoneri non trovano il successo per cinque sfide casalinghe di fila nella stessa stagione da maggio 2014.