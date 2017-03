Sale l'attesa a Napoli in vista della sfida che vedrà impegnato questa sera il club partenopeo contro il Real Madrid. La gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League chiama gli uomini allenati da Maurizio Sarri ad una vera e propria impresa. Servirà infatti un successo con almeno due gol di scarto e senza subirne per ribaltare il 3-1 subito all'andata al Santiago Bernabeu. Calciomercato.com seguirà LIVE l'avvicinamento alla gara.



13.50 TRA POCO IL PRANZO - Sta per iniziare in questi istanti il pranzo istituzionale organizzato come sempre dalla Uefa alla vigilia delle gare di Champions League. Il Napoli ha scelto per l'occasione il ristorante Caruso di Napoli. Ecco il Menu



Ilha incontrato poco fa il presidente del Real Madridin vista del pranzo organizzato dalla Uefa che anticiperà la gara di stasera. Ecco il video postato su twitter da De Laurentiis.Il Napoli ha scelto di non imporre il ritiro ai propri calciatori.non vuole stravolgere i ritmi dei propri ragazzi e dopo la rifinitura della mattina ha convocato la squadra per una riunione tecnica alle ore 17. Sempre a Castel Volturno ci sarà la merenda pre gara con il pullman che partirà in direzione San Paolo alle 18.30.Nessuna seduta sul campo, ma soloche rimane blindato dentro all'hotel Palazzo Caracciolo. Il caos generato ieri dall'arrivo della squadra in città ha paralizzato la viabilità di Napoli e ha convinto lo staff dei Blancos ad annullare la rifinitura. Alle 17.00 sempre in albergo si terrà la riunione tecnica mentre il bus verso lo stadio partirà alle 18.45.Secondo quanto riportato da Il Mattino saranno tanti gli ospiti d'eccezione che stasera sono accreditati in tribuna al San Paolo. Dal regista Paoloal cantante Gigi. Le autorità politiche nazionali come il ministro per lo sport Luca, il presidente del Coni Giovanni, ma anche il sindaco di Napoli, Luigie il governatore della regione Campania VincenzoIntanto, questa mattina il Napoli ha comunicato la lista dei convocati di Maurizio Sarri per la sfida di questa sera contro il Real Madrid. Non c'è Leonardo Pavoletti, ecco l'elenco completo: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Maksimovic, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maggio, Allan, Diawara, Rog, Hamsik, Jorginho, Zielinski, Callejon, Insigne, Mertens, Milik.Fra i personaggi illustri che siederanno sugli spalti del San Paolo non vanno sottovalutati anche il commissario tecnico della Spagna, Julen Lopetegui, e Salvatore Sullo, braccio destro del ct dell'Italia Giampiero Ventura. Sotto osservazione soprattutto i talenti del Napoli,, ma occhio anche ad, uno degli "oriundi" che Ventura sta valutando in vista di una possibilità convocazione.