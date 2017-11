Aspettando di avere tutta la rosa nuovamente a disposizione, Eusebio Di Francesco continua a preparare la delicatissima stracittadina contro la Lazio in programma sabato all'Olimpico. Il tecnico giallorosso ha sottoposto la sua squadra a una doppia seduta di allenamento, conclusa con una partitella in famiglia contro la Primavera di De Rossi. Il nodo della questione, a tre giorni dal derby della Capitale, è la condizione di Nainggolan che anche oggi ha svolto solo una seduta in palestra: il centrocampista belga continua a sentire fastidio all'inguine e resta a rischio. Anche Schick sta cercando di stringere i tempi del suo recupero: oggi però ha svolto solo un lavoro individuale.



Riprendono gli allenamenti della Lazio in vista del derby contro la Roma, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Olimpico. Simone Inzaghi ha ritrovato oggi a Formello Thomas Strakosha: il portiere, rientrato in anticipo dal ritiro dell'Albania per un leggero fastidio muscolare, sta bene e si è allenato regolarmente. Per rivedere Ciro Immobile e Marco Parolo, reduci dalla disfatta con la maglia dell'Italia, il tecnico biancoceleste dovrà invece attendere la giornata di mercoledì: lo staff medico dovrà valutare in particolare le condizioni dell'attaccante campano, uscito affaticato dalla doppia sfida con la nazionale. Milinkovic-Savic, altro titolare della Lazio, tornerà invece a Roma soltanto giovedì dopo gli impegni con la Serbia in Corea del Sud. Sabato dovrebbe essere regolarmente in campo, mentre non ci saranno Wallace e Felipe Anderson: il difensore deve ancora tornare dal Brasile, dove è stato nel weekend per questioni familiari; l'attaccante, fermo da fine luglio, ha accusato invece un leggero risentimento dopo l'amichevole di sabato scorso contro il Divino Amore.