Non è stato convocato per la sfida contro il Wolfsburg, ufficialmente per motivi disciplinari, e per i bookmaker è sempre più probabile che Pierre-Emerick Aubameyang dica addio al Borussia Dortmund. Sfumata la pista cinese: il Guangzhou ha smentito il suo interesse - per il centravanti dei gialloneri si fa ora concreta l’ipotesi Premier League, più precisamente a Londra. La stampa inglese parla del forte interessamento dell’Arsenal e per i quotisti la pista è decisamente plausibile: l’arrivo ai Gunners, soprattutto se Alexis Sanchez dovesse lasciare la squadra, è lo scenario favorito (a 1,60), mentre la possibilità che l’attaccante rimanga a Dortmund si gioca a 2,20. Sulle tracce di Aubameyang c’è anche il Liverpool, ma per i Reds l’offerta sale a 11 volte la posta.