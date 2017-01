“Soffrendo e faticando, ma soprattutto credendoci, la meta alla fine la raggiungi”. Riassunto di una mezza stagione, scritto e letto a voce alta da Lorenzo Tonelli, scomparso e rinato in una notte, in un San Paolo già inondato dall’amaro del pareggio striminzito raccolto con la Sampdoria. Poi il piattone infilato sotto la traversa, da centravanti consumato e l’abbraccio dei compagni.

PROTAGONISTA IMPROVVISO - Sommerso d’affetto, dai colleghi e dal pubblico, attratto dallo spirito combattivo del centrale vecchio stampo, poco spettacolo e tanta sostanza. Un gol per ripartire, per provare a vincere la diffidenza, aumentata col passare delle settimane, quando l’esordio sembrava sempre più lontano, forse irrealizzabile, fino alle voci relative ad una possibile cessione. E’ arrivata poi la notte della ribalta, per rifare la storia, per regalare tre punti al Napoli e per riscrivere un racconto troppo breve e senza sussulti per essere autentico. Alla pari con gli altri, era questo l’obiettivo del difensore azzurro, finito ai margini sin da inizio stagione per quelle noie fisiche che ne hanno inevitabilmente condizionato il rendimento. Acqua passata, il suo campionato è appena cominciato e da domenica, in vista della gara casalinga con il Pescara, la sua candidatura per un posto da titolare è da tenere in assoluta considerazione.

VIA DAL DIMENTICATOIO - L’assenza di Koulibaly, impegnato in coppa d’Africa, ha ridotto le opportunità di scelta per Sarri che dovrà dunque individuare un partner per l’irremovibile Albiol, out in occasione della gara con i blucerchiati. In leggero vantaggio sulla concorrenza c’è Vlad Chiriches ma le ultime apparizioni del rumeno hanno lasciato più di un dubbio al tecnico che dunque potrebbe rivedere le sue idee. Improbabile l’impiego di Maksimovic, nonostante i progressi mostrati in coppa Italia; l’allenatore, infatti, non ha lesinato critiche al centrale serbo, ancora indietro nell’apprendimento delle letture tattiche della linea difensiva preparata da Sarri. Motivi che spingono in rampa di lancio Lorenzo Tonelli, pronto al bis dopo l’esordio col botto con la Sampdoria. Il giocatore gode della stima di Sarri che gli ha sempre riconosciuto doti che vanno oltre gli aspetti tecnico-tattici: “Lui ci può dare qualcosa in più sul piano della mentalità”. Un pizzico di “sana” cattiveria, necessaria per raggiungere i grandi traguardi.