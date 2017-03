Il clima derby è già entrato nel vivo a Roma e, nelle ultime, ore è scoppiata la polemica dei tifosi della Lazio, che non hanno digerito la notizia della imminente eliminazione delle barriere allo Stadio Olimpico. Il 4 aprile, infatti, si giocherà la delicatissima semifinale di ritorno di Coppa Italia, che all'andata ha visto i biancocelesti prevalere per 2-0, e questa contestata decisione è stata interpretata come un aiuto nei confronti dei giallorossi, che potranno tornare a giocare con la Curva Sud piena.



CLIMA ROVENTE - E' notizia delle scorse ore che Pallotta e Baldissoni hanno trovato un accordo con Luca Lotti, ministro per lo sport, proprio sull'eliminazione delle barriere allo Stadio Olimpico. Nonostante non sia ancora stata data l'ufficialità, appare chiaro che si sta procedendo proprio nella direzione voluta dalla dirigenza della Roma. E tutto questo non è andato giù ai tifosi della Lazio che, tramite i social e le radio, hanno dato il via ad una polemica incandescente. ''Stanno facendo di tutto per far passare la Roma'': questo il concetto di fondo delle lamentele del popolo biancoceleste; ''Ci manca solo che fanno arbitrare Tagliavento'', la rabbia dei tifosi della Lazio ha colpito anche l'arbitro Tagliavento, che l'anno scorso aveva assegnato un rigore alla Roma per un fallo avvenuto nettamente fuori dall'area di rigore, che è stato vittima dell'ironia social del popolo biancoceleste. Nelle ultime ore, quindi, si sono alzati in modo vertiginoso i toni del confronto in vista di quello che si preannuncia uno dei derby più caldi degli ultimi anni.