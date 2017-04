è uno degli uomini del momento. Dopo aver brillato con la maglia della Primavera della, il classe '97 è stato protagonista della corsa dell'Italia Under 19 verso l'argento all'Europeo, e poi ha vissuto un'estate travagliata, con la Juve eche non si sono accordati e il rischio di una non gradita permanenza a. A salvarlo ci ha pensato l'. Ancora bianconero nel destino e dopo un inizio difficile, si è preso il suo spazio anche con i marchigiani. E poi la: Under 21 prima, Nazionale maggiore poi. L'exploit di chi non ha mai mollato e al talento ha unito una caparbietà encomiabile. Per raccontarvi il suo momento (e qualcosa in più) siamo andati a sentire la sua famiglia: il papà Maurizio, la mamma Barbara e la sorella maggiore Alessia.