"Andare a Castel Voltur­no è come andare a Palo Alto: si fa innovazione, creatività". Così Gianluca Vialli a La Gazzetta: "An­dare a Vinovo, invece, è come andare in un’azienda dove si fanno costantemente grandi numeri: lì si lavora per ottenere continuità nei successi, c’è me­ no creatività e più sostanza. Al­legri ha giocato a calcio a certi livelli, ha un approc­cio diverso, più realista e pratico. La Juve dà il meglio contro squa­dre dello stesso livello, sta facendo il suo, ma è surreale pensare che ci riesca ancora dopo sei scudetti. Il Na­poli sta facendo più del potenziale".