Gianluca Vialli ha commentato ai microfoni di Sky le ambizioni europee della Juventus: "La Juve secondo me è di gran lunga la miglior squadra d'Europa", ha dichiarato Vialli. "Per me è favoritissima per la vittoria della Champions. Non ci sono squadre che hanno la continuità e la solidità della Juve. Mi ricorda la nazionale del 2006: difesa insuperabile, attacco in grado di fare gol in qualsiasi momento e centrocampo solidissimo." Vialli è stato l'ultimo capitano della Juventus ad alzare al cielo la Coppa dalle grandi orecchie nel 1996 dopo la finale di Roma contro l'Ajax. "Io credo anche nel Karma del calcio, ha perso non so quante finali, e credo che questo sia l'anno della Juventus."