Gianluca Vialli, a Sky Calcio Club, ha detto la sua sul Milan: "Abbiamo fatto tutti l'errore di sopravvalutare il Milan per le partite estive. Nei due test fondamentali quest'anno si è vista una squadra non matura, si scioglie al primo errore. Non reagisce mai. Montella dovrà lavorarci tanto. Fassone ha fatto un autogol nella sua intervista perché pubblica, ma involontario e non studiato".