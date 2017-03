Ecco i risultati della seconda giornata di Viareggio Cup.



NAPOLI-CAMIONEROS 1-1

Reti: 11' pt. De Simone rig. (N), 44' Chamorro rig. (C).

(arbitro Tremolada di Monza)

Quarrata (PT) / Stadio “Raciti” (ore 15)



RAPPRESENTATIVA SERIE D-BARI 1-1

Reti: 3' st. De Palma (B), 11' Sapucci (R).

(arbitro D'Amato di Siena)

Badesse (SI) / Stadio “Nannotti” (ore 15)





MILAN-BELGRANO 2-3

Reti: 19' pt. Altare (M); 2' st. Ponce (B), 6' Romero (B), 31' Zucchetti (M), 40' Altamirano (B).

(arbitro Moriconi di Roma 2)

Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15)



UJANA-SPEZIA 0-1

Rete: 5' pt. Okereke (S).

(arbitro Fiero di Pistoia)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 13) (Sintetico)





FIORENTINA-CAI 3-2

Reti: 38' pt. Acosta (C); 24' st. Orosco (C), 26' Mlakar (F), 31' Gori (F), 36' Perez (F).

(arbitro Pascarella di Nocera Inferiore)

Altopascio (LU) / Stadio Comunale (ore 15) (Sintetico)



GARDEN CITY PANTHERS-PERUGIA 1-2

Reti: 27' pt. Loffredo (P), 44' Nwafor (G); 46' st. Pellegrini (P).

(arbitro Cusanno di Chivasso)

Capezzano (LU) / Stadio “Cavanis” (ore 15) (Sintetico)





GENOA-BRUGES 2-2

Reti: 7' pt. Brodic rig. (B), 38' Asencio (G); 45' st. Bruzzo (G), 46' Fadiga (B).

(arbitro Clerico di Torino)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 16.30) (Sintetico)



CAGLIARI-PARMA 4-1

Reti: 6' pt. Mastaj (P), 38' Pennington (C), 39' Kwang Song (C); 5' st. Arras (C), 39' Pitzalis (C).

(arbitro Biffi di Treviglio)

Larderello (PI) / Stadio “Florentia” (ore 15)





TORINO-RIJEKA 1-0

Rete: 37' pt. Tobaldo (T).

(arbitro Ruggiero di Roma 1)

Fornacette (PI) / Stadio “Masoni” (ore 17)



CORTULUÁ-REGGIANA 3-1

Reti: 9' pt. Storchi (R), 15' Sanchez (C); 31' st. Trejos rig. (C), 35' Sevillano (C).

(arbitro Prior di Ivrea)

Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 15) (Sintetico)