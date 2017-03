La Viareggio Cup perde un'altra primavera d'eccellenza: dopo la Juventus (eliminata dal Bruges) anche il Milan ha salutato la competizione agli ottavi, battuto dall'Empoli (1-0, decide il rigore di Damiani poco prima della mezz'ora).



Altre due big in meno dunque in Coppa Carnevale (alla quale già non partecipano Roma e Lazio), qualificati ai quarti invece e ancora in corsa invece Napoli e Inter: i primi hanno superato 2-1 il Bologna, i nerazzurri invece hanno rifilato un comodo poker al Cagliari. 4-0 anche per l'Atalanta sul Perugia, mentre il Torino è passato ai calci di rigore contro l'Osasco.