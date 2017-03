Sarà un contagio, ma le proteste arbitrali, quelle forti, hanno raggiunto anche il torneo di Viareggio. Protagonista è il Psv Eindhoven di Geert Brusselers, che ha incontrato il Bologna. La partita è terminata 3-0 a favore degli emiliani. Il risultato sembra celare un match a senso unico, eppure nel corso della partita è successo di tutto.



RIGORE CONTESTATO - Tutto ha avuto inizio al 23’ con il Bologna avanti già 2 a 0. Il raddoppio era appena arrivato dal rigore trasformato da Okwonkwo, origine delle veementi proteste del tecnico olandese. L’arbitro Di Marco (di Ciampino) ha così allontanato Brusselers. L’allenatore, per tutta risposta, ha fatto uscire dal campo i propri giocatori, in segno di protesta nei confronti dell’arbitraggio.



GIOCO SOSPESO PER 15 MINUTI - Il gioco è ripreso solo dopo un quarto d’ora di attesa e discussioni. Di Marco ha poi concesso 13’ di recupero prima dell’intervallo. Il secondo tempo ha visto il terzo gol del Bologna con Tabacchi, che ha chiuso definitivamente la partita, per buona pace di Brussellers e Psv.