Ultima giornata dei gironi di Viareggio Cup. Questi i risultati di giornata:



JUVENTUS-MACERATESE 4-1

Reti: 45' pt. Bove (J); 6' st. Vasko (J), 19' Laurenti (M), 35' Zeqiri (J), 49' Galtarossa (J).

(arbitro De Tommaso di Rieti)

Altopascio (LU) / Stadio Comunale (ore 15) (Sintetico)



DUKLA PRAGA-TORONTO 4-2

Reti: 12' pt. Hundal (T); 1' st. Kott (D), 6' Hundal (T), 18' Douděra (D), 21' Ferreira (D), 39' Douděra (D).

(arbitro Acanfora di Castellammare di Stabia)

Margine Coperta (PT) / Stadio “Brizzi” (ore 15) (Sintetico)





ATALANTA-ANCONA 8-0

Reti: 9' pt. Latte Lath (At), 11' Latte Lath (At), 13' Barrow (At); 2' st. Marchetti (At), 9' Mazzocchi rig. (At), 16' Zortea (At), 23' Capone (At), 42' Capone (At).

(arbitro Pirriatore di Bologna)

Fornacette (PI) / Stadio “Masoni” (ore 15)



OSASCO-ABUJA 1-0

Rete: 10' st. Henry (O).

(arbitro Repace di Perugia)

Sarzana (SP) / Stadio “Luperi” (ore 15)





EMPOLI-ASCOLI 1-1

Reti: 22' pt. Tassi (A); 6' st. Manicone (E).

(arbitro Camilli di Foligno)

Santa Croce sull'Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)



ZENIT SAN PIETROBURGO-ATHLETIC UNION 8-0

Reti: 4' pt. Erkebulan (Z), 14' Erkebulan (Z), 17' Erkebulan (Z), 34' Erkebulan (Z), 35' Elovskikh (Z); 10' st. Makeev (Z), 26' Kaplenko rig. (Z), 37' Makeev (Z).

(arbitro Maninetti di Lovere)

Capezzano (LU) / Stadio “Cavanis” (ore 15) (Sintetico)





INTER-SPAL 1-1

Reti: 4' st. Strefezza (S), 40' Butic (I).

(arbitro Catastini di Pisa)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 15) (Sintetico)



PAS GIANNINA-L.I.A.C. NEW YORK 4-0

Reti: 8' st. Papadopoulos (P), 23' Dolovac (P), 35' Psarras (P), 39' Dolovac (P).

(arbitro Arace di Lugo di Romagna)

Quarrata (PT) / Stadio “Raciti” (ore 15)





BOLOGNA-PISA 2-0

Reti: 23' pt. Okwonkwo (B); 38' st. Okwonkwo (B).

(arbitro Maranesi di Ciampino)

Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15)



PSV EINDHOVEN-SASSUOLO 0-3

Reti: 2' pt. Ravanelli (S), 45' Rossini (S); 42' st. Pierini (S).

(arbitro Maggio di Lodi)

Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 15) (Sintetico)