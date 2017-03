Ecco i risultati delle gare in programma oggi alla Viareggio Cup, ultima giornata della fase a gironi.



NAPOLI-BARI 2-1

Reti: 3' pt. Leandrinho (N), 17' Clemente (B), 39' Leandrinho rig. (N).

(arbitro Luciani di Roma 1)

Seravezza (LU) / Stadio “Buon Riposo” (ore 11)



CAMIONEROS-RAPPRESENTATIVA SERIE D 2-0

Reti: 26' st. Deleon (C), 37' Deleon (C).

(arbitro Cassella di Bra)

Fornacette (PI) / Stadio “Masoni” (ore 11)





MILAN-SPEZIA 3-1

Reti: 21' pt. Hamadi (M), 25' Okereke rig. (S); 5' st. Tsadjout (M), 43' Altare (M).

(arbitro Giordano di Novara)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 11) (Sintetico)



BELGRANO-UJANA 1-0

Rete: 1' pt. Attis (B).

(arbitro Di Graci di Como)

Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 11)





FIORENTINA-PERUGIA 2-1

Reti: 24' st. Castrovilli (F), 29' Manga (P), 45' Gori (F).

(arbitro Cascone di Nocera Inferiore)

Firenze / Stadio “Buozzi-Due Strade” (ore 11) (Sintetico)



CAI-GARDEN CITY PANTHERS 1-1

Reti: 8' st. Frankline (G), 25' Vega (C).

(arbitro Petrella di Viterbo)

Margine Coperta (PT) / Stadio “Brizzi” (ore 11) (Sintetico)





GENOA-PARMA 4-0

Reti: 4' st. Benedetti (G), 5' Mahrous (G), 18' Benedetti (G), 41' Da Graça (G).

(arbitro Loffredo di Torino)

Levanto (SP) / Stadio “Scaramuccia-Raso” (ore 11) (Sintetico)



BRUGES-CAGLIARI 3-1

Reti: 14' pt. Fadiga (B), 43' Cadili (C); 8' st. Brodic (B), 34' Brodic (B).

(arbitro Finzi di Foligno)

Santa Croce sull'Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 11)





TORINO-REGGIANA 2-0

Reti: 8' pt. Bortoletti (T), 30' Millico (T).

(arbitro Cinque di Pistoia)

Strettoia (LU) / Stadio “La Pruniccia” (ore 11) (Sintetico)



RIJEKA-CORTULUÁ 1-1

Reti: 32' pt. Leon (C); 30' st. Bamidele (R).

(arbitro Belfiore di Parma)

Pontedera – Località 'I villaggi' (PI) / Stadio “Bachi” (ore 11)