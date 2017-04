Punto fermo, del presente e del futuro. L'Inter, che Suning vuole di nuovo rendere grande, non potrà fare a meno di Mauro Icardi, capitano, bomber e terminale offensivo principe della banda nerazzurra. C'è un problema non da poco, però, nella rosa nerazzurra: manca un suo vice. Tra un Roger Martinez osservato speciale in Cina, e già sotto contratto con Suning, e uno Schick, killer dei nerazzurri, che la Samp vuole blindare, ecco spuntare un nome nuovo: Kostas Mitroglou.



GLI OCCHI DELL'INTER - Come scrive Record, l'attaccante del Benfica è stato visionato da vicino, nell'ultimo O Clàssico tra Benfica e Porto, dagli osservatori dell'Inter. All'Estadio da Luz è terminata 1-1 e il greco è stato in campo per l'intera partita, senza, però, segnare: classe '88, autore di 25 gol in stagione, è sotto contratto sino al 2020 con le Aquile, piace, anche, al Valencia e ha una clausola da 40 milioni di euro. L'Inter osserva e studia, perché un vice Icardi è essenziale per pensare in grande.