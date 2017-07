A Firenze continua a divampare la contestazione dei tifosi della Fiorentina che, anche nelle ore scorse, si sono riversati per le strade della città per manifestare tutto il loro disappunto; il popolo viola ha attaccato in modo netto sia la società che Borja Valero, pronto a trasferirsi a Milano, sponda nerazzurra.



LA REPLICA - A replicare ai tifosi ci ha pensato Gino Salica, vicepresidente del club, che ha parlato a, stando a quanto riportato da FirenzeViola, della situazione creatasi tra tifosi e società: ''Stiamo lavorando: i tifosi hanno le loro ragioni, ma anche noi abbiamo le nostre. Siamo al 5 di luglio, c'è ancora tanto tempo. Noi abbiamo passione, lo abbiamo dimostrato. Quello che mi amareggia è questa rottura; siamo ancora un cantiere aperto. Dobbiamo lasciar lavorare il nostro direttore sportivo. La società sta lavorando seriamente; contestazione? apprezzo la civiltà dei tifosi. Pioli è tranquillo. Nelle altre piazze, dove ci sono situazioni molto complicate, non c'è tutta questa rabbia''.