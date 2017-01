Ercole Cimini, vice presidente del Teramo, ha parlato dopo l'ennesima sconfitta in campionato, scagliandosi contro i giocatori: "Quanto sta succedendo negli ultimi tempi è molto difficile da spiegare. Come società ci assumiamo le nostre responsabilità. Nella mia azienda ho circa duecento persone che devono faticare quotidianamente per portare il pane a casa, con sudore e sacrificio: valori lontani da quelli mostrati dai ventisei calciatori attualmente in forza alla Teramo Calcio. Per questo, fosse per me, potrebbero andare via tutti già questa sera…".