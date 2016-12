Vicenza-Cittadella 2-0 (1-0)



Marcatori: 34' Rizzo, 89' Cernigoi



Vicenza (4-2-3-1): Benussi; Zaccardo; Pucino; Adejo; Esposito; Rizzo; Urso; Vita (70' Signori); Bellomo (92' Zivkov); Giacomelli; Galano (58' Cernigoi). All. Bisoli.



Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi: Scaglia; Pelagatti; Benedetti; Paolucci; Iori; Bartolomei (62' Valzania); Maniero (45' Chiaretti); Litteri; Arrighini (70' Strizzolo). All. Venturato.



Arbitro: Pinzani



Ammoniti: 31' Vita (V), 34' Rizzo (V), 25' Urso (V), 36' Salvi (C), 79' Pelagatti (C)