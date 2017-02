L'ex attaccante del Bari, Giuseppe De Luca, si è presentato come nuovo acquisto del Vicenza: "Sono contento di aver fatto questa scelta, è una società importante con calciatori molto validi. Ho fatto una scelta per rimettermi in gioco e la partita di sabato contro il Bari la affronterò con grande tranquillità. Ritroverò i miei ex compagni, ma ormai rappresenta il passato. Ora per me c’è solo il Vicenza e questa squadra. Bari? Ho lasciato dei ricordi positivi e anche negativi. Preferisco ricordare solo i momenti belli. Ho intrapreso comunque un’altra strada, sono contento di essere qui e non vedo l’ora di giocare con i nuovi compagni. Il mio rilancio? Non ho fatto un bel girone d’andata, so che posso dare molto di più di quello che ho fatto fino ad adesso. Questa può essere la piazza giusta per rilanciarmi".