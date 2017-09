Si interrompe bruscamente la trattativa tra l'attuale proprietà del Vicenza e la Boreas Capital Sarl per l'acquisto della società veneta. Ecco il comunicato della Boreas: "Alle ore 12.03 odierne VinFin SPA ha fatto pervenire a Boreas Capital Sarl una comunicazione ufficiale a mezzo PEC relativamente alla trattativa per l'acquisizione del Vicenza Calcio SPA. Boreas Capital Sarl, prendendo atto dei contenuti della missiva ricevuta, ha deciso di sospendere la trattativa in corso e di valutare, qualora persistano, le condizioni per tutelare i propri diritti nelle sede competenti. Boreas Capital Sarl augura i migliori successi sportivi alla società Vicenza Calcio SPA unitamente a tutti i sostenitori biancorossi che hanno vissuto attivamente e sostenuto questa trattativa sin dal primo giorno".