DA BECKHAM A BALOTELLI - "B-Home". No, non come i B Movie, film di scarsa qualità, ma case extra lusso di Balotelli, Bale e, soprattutto, Beckham: "Beckhingham Palace" in Inghilterra ma, soprattutto, la lussuosa villa acquistata nel 2007 a Beverly Hills. Valore 25 milioni di dollari. L'esterno gallese del Real Madrid, invece, dopo un periodo in affitto a casa di Kakà, si fatto costruire un vero e proprio palazzo a Madrid. Per SuperMario, infine, villa da 6 milioni a Liverpool con tanto di pista d'atterraggio per l'elicottero.



DA RONALDO A TERRY - Cristiano Ronaldo a Madrid ha una casa supermoderna, differente dalla residenza di Terry, che ha una tenuta da 9 milioni di euro, con un acquario personale, un cinema con sala e un campo da calcio. Poi Rooney con la sua villa imperiale da 18 milioni di euro nel Cheshire a Manchester, e Ozil, con una casa da 12 milioni di dollari, con sala cinematografica e un bar tutto suo a Londra. Senza dimenticare Piqué, Iniesta, Henry a New York, Drogba e... Ibra. L'ex Milan, Inter e Juve a 3 case in Svezia, una delle quali nell'arcipelago di Stoccolma con tanto di bosco per le sedute di caccia.

"I vicini erano rumorosi, così si è comprato anche casa loro". Lo rivela Ivan, uno che di problemi con i vicini non ne ha. Ma Lionel, evidentemente, sì, tanto da acquistare casa dei vicini per vivere con maggiore tranquillità. Anche Pogba si era stancato dei suoi vicini... di stanza. Sì, perché il giocatore più pagato della storia del calcio viveva al, a cinque stelle, e aveva come vicino di stanza José, manager del francese al Manchester United: stanco dell'albergo, si è comprato la casa che fu del Chicharitoper 3,4 milioni di euro. Cinque camere da letto, cinque bagni, due saloni, uno studio, un'enorme cucina con sala da pranzo; poi la stanza dei giochi, un doppio garage, una piscina coperta nel piano inferiore, con tanto di bagno turco e spogliatoio. E 500 mila euro di sconto per Pogba. Partendo da la Pulce e dal Polpo, la Classifica di CM di questa settimana è dedicata alle 10 case dei calciatori.