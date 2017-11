Arturo Vidal dirà presto addio al Bayern Monaco, il rapporto è arrivato al capolinea. In estate andrà via, è ai ferri corti con la dirigenza. L'Inter ci ha provato ed è un giocatore che interessa, ma il futuro dell'ex Juve è in Inghilterra. Secondo quanto riporta il Daily Mail il cileno avrebbe già detto sì al Chelsea, è un desiderio di Antonio Conte. Dopo averlo allenato a Torino, vuole portarlo a Londra: si lavora per questa operazione dall'estate 2018, il prezzo è di circa 40 milioni.