Anche il derby milanese si piega alle esigenze commerciali e strizza un occhio alla Cina, sempre più padrona del calcio mondiale. Nerazzurri e rossoneri scenderanno in campo il sabato di Pasqua alle 12:30, orario insolito (almeno in Italia) per un match di tale blasone, ma che consentirà agli appassionati tifosi orientali di non svegliarsi nel cuore della notte per assistere all’evento dall’altra parte del mondo. E se i cinesi saranno sicuramente felici di una simile svolta, come l’avranno presa invece i tifosi italiani? Un derby alle 12:30 perde parte del proprio fascino o tutto rimane inalterato? Noi di Calciomercato.com siamo andati nel centro di Milano per sondare l’animo dei fedelissimi.



SI AL LUNCH MATCH, MA SOLO SE... - Interessante il parere dei tifosi intercettati che, nonostante continuino a preferire un derby in posticipo, si dicono disposti ad accettare il lunch match in cambio di una lauta ricompensa in favore del club. Una somma in denaro (derivante dai diritti televisivi) che possa consentire alla società di poter aggredire con maggiore decisione il mercato dei calciatori. Perché forse qualcuno lo dimentica, ma ciò che importa ad ogni tifoso, più di qualsiasi orario, è vedere nella propria squadra fuoriclasse in grado di decidere la partita con una giocata. Campioni che sappiano divertire la folla. Ma guardate il video e commentate: anche voi siete d’accordo con questi tifosi?