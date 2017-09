¡NO TE LO PIERDAS! 'PEINETA' de Higuaín al Camp Nou tras SALIR ABUCHEADO. La IMAGEN YA en #ChampionsTotal en MEGA. pic.twitter.com/X7ubKo8tda — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 12 settembre 2017

Una brutta partita, un episodio deplorevole.. Un comportamento non accettabile per un giocatore del suo calibro, che per la 12esima volta in carriera non ha segnato nella casa blaugrana, che ancora una volta ha fallito l'esame Champions League. La Juve, che vuole tornare ad alzare una coppa che negli ultimi anni è stata maledetta, ha bisogno dei gol del bomber argentino, soprattutto nelle sfide importanti, come quella di stasera. Higuain la scorsa stagione ha realizzato 5 gol in 12 partite, uno al Lione, due alla Dinamo Zagabria e due al Monaco, è mancato però sul più bello, a Cardiff contro il Real Madrid. Quest'anno la Juve si augura che la musica possa cambiare, il primo match della nuova stagione europea è stato però negativo Robertoi fu infatti squailificato per una giornata in Serie A, dopo un dito medio nel derby ai tifosi del Milan. Stesso discorso per Luisai tempi del Liverpool, quando fu squalificato anch'egli per un turno dopo un dito medio ai tifosi del Fulham. L'arbitro, in Svizzera, fu fermato addirittura per tre turni, dopo il medio mostrato ai tifosi del Baden, rei di ripetuti cori contro di lui., centrocampista ghanese dell'UFA, in Russia, prese due turni, dopo un medio ai tifosi mostrato per cori razzisti contro di lui. Andò bene invece a Carlo, che dopo un medio ai tifosi dell'Hertha Berlino, fu graziato dalla commissione arbitrale tedesca. Starà dunque alla Uefa prendere una decisione in merito: c