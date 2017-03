Non ha giocato troppo a carte coperte questa volta Max Allegri. Impegnato a commentare tutto quello che sta esplodendo attorno alla Juve in termini di malcostume e polemiche, il tecnico poi ha sottolineato come domani sera toccherà a Marchisio e che i dubbi riguardano solo tre slot: Lichtsteiner o Dani Alves sulla destra, Benatia o Barzagli al fianco di Bonucci, Pjanic o Khedira in mediana. Le ultime da Torino nel video di Nicola Balice, inviato Juve per Calciomercato.com.



Probabile formazione

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Barzagli, Alex Sandro; Marchisio, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.