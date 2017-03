Kakà è la stella dell’Orlando City, e si sta apprestando a scendere in campo nella nuova "casa" della squadra di MLS. L’Orlando City Lions Stadium è il nuovo stadio dell'Orlando. Ha una capacità di 25mila posti, e dopo il taglio del nastro avvenuto il 24 febbraio 2017, ospiterà domenica 5 marzo la prima partita. E che partita. Kakà affronterà infatti Il New York City FC, dove milita Andrea Pirlo. Il talento brasiliano si è dichiarato “emozionato per giocare il primo match nel nuovo stadio, e parimenti entusiasta per la nuova stagione in Major League Soccer”.