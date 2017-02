Rosa ancora una volta risicata, ma per scelta e non per necessità. Max Allegri lascia a Torino i vari Chiellini e Marchisio ma anche i rientranti Mandragora e Lemina. Sarà quindi turnover come previsto a Crotone, ma non rivoluzione. Le novità risponderanno al nome di Pjaca e Dani Alves, mentre in difesa Benatia e Rugani si giocano la maglia di Chiellini ed in mediana uno tra Pjanic e Khedira potrà riposare: pronti all'uso Rincon o Sturaro. Le ultime da Torino nel video di Nicola Balice, inviato Juve per Calciomercato.com.



Probabile formazione

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Pjaca, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.