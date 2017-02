La Juve vola a Cagliari con 22 uomini, si rivedono tra i convocati anche i nomi di Marchisio e Lemina, mentre rimane a Vinovo l'infortunato Barzagli. D'ora in poi si ricomincerà ad attingere a piene mani dalla profondità dell'intera rosa, previsto ampio turnover così come a Crotone. In difesa Rugani o Benatia potrebbero far rifiatare Bonucci, mentre ritornano i titolari Alex Sandro, Chiellini e Lichtsteiner. A centrocampo il solo Pjanic è sicuro del posto, così come in attacco potrebbe forse riposare Mandzukic. Le ultime da Torino nel video di Nicola Balice, inviato Juve per Calciomercato.com.



Probabile formazione

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.