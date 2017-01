Avanti col 4-2-3-1. Questa è la certezza del momento, non soltanto una moda passeggera. Così al di là del turnover, tra un'Inter all'orizzonte e una difesa che ritrova tutti i suoi pezzi, la sostanza è che la Juve andrà avanti sul percorso segnato contro Lazio e Milan. Rispetto alla Coppa Italia, in difesa è verrà confermato il solo Bonucci, mentre dalla cintola in su son due i ballottaggi: Pjaca o Cuadrado, Rincon o Khedira. Le ultime da Torino nel video di Nicola Balice, inviato Juve per Calciomercato.com

Probabile formazione

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.