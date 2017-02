Una Juve completamente diversa da quella che ha espugnato Oporto ed anche da quella che affronterà martedì sera il Napoli allo Stadium in Coppa Italia. Quella che Max Allegri schiererà contro l'Empoli è quindi una formazione ancora tutta da scoprire, ricca di punti di domanda anche in virtù dell'unico allenamento fin qui disputato. La certezza è legata all'assenza di Sami Khedira, assente dai convocati e a cui verrà concesso un turno di riposo dopo il recente tour de force, così come quella che vedrà Neto in porta al posto di Buffon. Per il resto in ogni caso via libera ad un ampio turnover: dentro Dani Alves, Rugani, Marchisio e Pjaca, in attesa di capire come Allegri vorrà gestire il reintegro di Bonucci. Anche Higuain potrebbe riposare, in tal caso Mandzukic centravanti e Cuadrado ancora titolare. Le ultime da Torino nel video di Nicola Balice, inviato Juve per Calciomercato.com.

Probabile formazione

Juventus (4-2-3-1): Neto; Dani Alves, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic; Pjaca, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.