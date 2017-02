Contro il Palermo sarà una prova generale di Champions. Eventualmente troppi dieci giorni di riposo tra la partita di Cagliari e quella di Porto, così se non dovesse essere forzato il cambio non avverrà ancora nell'undici titolare. Allegri potrebbe sperimentare con Sturaro al posto di Mandzukic, per un assetto che saprà oscillare dal 4-2-3-1 al 4-3-2-1. E poi darà una nuova occasione a Dani Alves, destinato alla panchina in Portogallo. Solo Pjanic potrebbe essere gestito perché ancora non al meglio, pronto Marchisio. E al posto di Chiellini è ballottaggio Rugani-Benatia. Le ultime da Torino nel video di Nicola Balice, inviato Juve per Calciomercato.com.



Ecco la probabile formazione

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Marchisio; Cuadrado, Dybala, Sturaro; Higuain. All. Allegri.