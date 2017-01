Cuadrado o Pjanic, 3-5-2 o 4-3-1-2: questo il dubbio sostanziale alla vigilia della sfida con la Fiorentina per Max Allegri. Il riposo concesso al colombiano in Coppa Italia sembrava il primo passo per un ritorno al passato, o con Cuadrado in ogni caso a sostegno di Dybala sulla trequarti. Invece i segnali che trapelano dopo l'ultimo allenamento di Vinovo porterebbe la Juve a insistere sul 4-3-1-2. Dubbi che in ogni caso verranno sciolti solo domani dopo la riunione tecnica del pomeriggio. Le ultime da Torino nel video di Nicola Balice, inviato Juve per Calciomercato.com.



La probabile formazione

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Marchisio, Sturaro; Pjanic; Dybala, Higuain. All. Allegri.