Max Allegri ha un dubbio tattico sostanziale, quello che parla di un 4-3-3 per fare a meno dello squalificato Cuadrado oppure un esterno d'attacco puro come Marko Pjaca o ancora adattato come Dani Alves. La sensazione è però che possa effettivamente cambiare qualcosa in questa occasione, fallito il ritorno alla difesa a tre in Coppa Italia ecco che il trio Marchisio-Pjanic-Khedira potrebbe invece essere la risorsa quasi a sorpresa da rispolverare contro il Milan. In difesa, invece, come ammesso dallo stesso tecnico è Benatia ad essere in vantaggio su Andrea Barzagli e Daniele Rugani per affiancare Leonardo Bonucci. Le ultime da Torino nel video di Nicola Balice, inviato Juve per Calciomercato.com.

Probabile formazione

Juventus (4-3-3): Buffon; Dani Alves, Benatia, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Marchisio; Dybala, Higuain, Mandzukic. All. Allegri.