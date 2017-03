L'allenatore Jorge Sampaoli allontana le voci che lo vorrebbero al Barcellona, per prendere in eredità la panchina di Luis Enrique. Il tecnico del Siviglia, ha risposto in conferenza stampa alla domanda in merito al suo possibile futuro Blaugrana, smentendo questa notizia che sta prendendo piede in Spagna: “Credo molto al progetto del Siviglia, e voglio rimanere per portare il club ai più alti livelli”.