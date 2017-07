Festa Nazi Curva Sud Hellas Verona. A GRANDE RICHIESTA Ecco svelati i nomi degli sponsor e dei promotori della Festa della Curva Sud dell'Hellas Verona, svoltasi la settimana scorsa a Verona. Grandi nomi, grandi presenze, per una bella festa democratica e a passo coi tempi. Pubblicato da No Boreal su Domenica 9 luglio 2017

Episodi del genere fanno male al nostro Paese, al calcio e all'Hellas Verona. Su internet gira un video, pubblicato sulla pagina Facebook No boreal, che racconta alcuni momenti della festa della Curva sud dell’Hellas Verona, in cui i supporters della squadra inneggiano chiaramente a Hitler e al nazismo. Prima una sorta di ringraziamento:dice il ragazzo dal palco (identificato dal giornale di Verona L'Arena in Luca Castellin, coordinatore di Forza Nuova per il Nord Italia) –. Poi partono i cori: “Siamo una squadra fantastica, fatta a forma di svastica”.