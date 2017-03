Nemanja Vidic, ex difensore dell'Inter, ha parlato a Gulf of Italy della stagione dei nerazzurri: ''Devo dire che con l'arrivo di Pioli le cose sono cambiate significativamente. La squadra va bene e sono convinto che con un paio di innesti di qualità si possa tornare in Champions League. Il nuovo allenatore e la nuova società ha generato un clima positivo nell'ambiente e questo ha molta importanza. Molti interisti stanno ritrovando entusiasmo, sono contento per loro''.