Josè Luis Vidigal, ex calciatore del Napoli ed osservatore dello Sporting, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Rui Patricio al Napoli? Se me lo dite voi, io ci credo. Ho sentito Rui, abbiamo parlato, non mi ha detto che al 100% è fatta, ma qualcosa sta andando. In un futuro prossimo si può fare. Non ci siamo visti con De Laurentiis. Rui è cresciuto nello Sporting, l'unica dubbio è se lascia il Portogallo, che è la casa sua, oppure no. Ha giocato sempre dallo Sporting, è un campione, tanta qualità, sarà un acquisto importante per il Napoli. Bravo anche tecnicamente"