Un bel gol realizzato dall’attaccante del Cittadella, Luca Vido a venti minuti dallo scadere ha permesso alla Nazionale Under 20 di superare 1-0 la B Italia nell’amichevole disputata allo Stadio ‘Renato Curi’ di Perugia. E’ stato un match equilibrato e ricco di occasioni quello andato in scena nel primo pomeriggio sotto gli occhi del tecnico della Nazionale Under 21 Luigi Di Biagio e di centinaia di studenti, invitati dalla FIGC e dalla Lega B ad assistere alla partita e arrivati da Ascoli, Norcia e da altri paesi colpiti dagli eventi sismici degli scorsi mesi.



“Questi impegni – ha dichiarato il tecnico della Nazionale Under 20 Alberico Evani - servono tanto ai nostri ragazzi per prepararsi al meglio alle sfide future e ci permettono di valutare i giovani talenti che potranno guadagnarsi un posto per la prossima spedizione azzurra ai Mondiali”. E mentre Evani guarda con fiducia alla fase finale del Mondiale Under 20 in programma a maggio in Corea del Sud, Luigi Di Biagio ha preso appunti per le prossime convocazioni: “Il lavoro fatto da mister Piscedda e da mister Evani è importantissimo – ha sottolineato il tecnico della Nazionale Under 21 - perché ci permette di visionare da vicino quei giovani che conosciamo, ma che magari non hanno tanto spazio nei rispettivi club. Sono tantissimi i talenti che seguiamo e che potranno rappresentare il futuro azzurro”.



Soddisfatto anche Massimo Piscedda, che ha visto la sua squadra giocare ad armi pari con l’Under 20: “È stata una festa per i tanti ragazzi venuti qui ad assistere alla gara dopo il dramma vissuto nei giorni passati, ma anche per la B, visto che in campo sono scesi ben 36 ragazzi che vivono questa categoria. Il risultato dimostra l’equilibrio e la qualità dei tanti ragazzi in campo, molti di loro peraltro li vedremo al prossimo Mondiale Under 20”.



Nazionale Under 20-B Italia 1-0

Nazionale Under 20: Audero (46' Perisan), Vitturini (46' Ghiglione), Romagna, Coppolaro, Sernicola (46' Germoni), Barella (46' D'Urso), Mandragora (46' Pessina), Vitale (46' Picchi), Bifulco (46' Edera), Bonazzoli (46' Vido), Minelli (46' Panico). All: Evani.

B Italia: Gori (46' Guerrieri), Dickmann (75' Bianchi D.), Bonifazi (46' Fontanesi), Capradossi, Bianchi D. (66' Mantovani), Valzania (68' Di Paola), Sbrissa G., Rocca (46' Palumbo), Verde (66' Orlando), Cappelluzzo (46' Volpe, 80' Panaioli), Di Mariano (54' Palombi). All: Piscedda.

Arbitro: Pasqua di Tivoli

Rete: 70’ Vido (Nazionale Under 20)